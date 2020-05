Erste Schritte aus der Krise : TV Ratingen und TuS Lintorf gehen vor die Tür

Ab ins Freie: Auch im besonders schwer von der Corona-Krise betroffenen Spanien hat die erste von vier Phasen zum Ausstieg aus dem Lockdown begonnen. Hier macht ein Mann Yoga in einem Park in Barcelona. Foto: dpa/Emilio Morenatti

Ratingen/Lintorf Mit den ersten Lockerungen in der Corona-Krise halten die Ratinger Großvereine TV Ratingen und TuS 08 Lintorf ab Montag Outdoor-Angebote bereit, auch ihre Studios öffnen wieder. In beiden Fällen müssen sie sich an strikte Regeln halten.

Am Mittwochnachmittag gab es das erste Aufatmen für einige Sportvereine: Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder erlauben die Aufnahme des Trainingsbetriebs im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel unter der Einhaltung gewisser Regeln (siehe Info-Kasten). Auf diese Entscheidung hatten sich unter anderem die beiden Großvereine der Stadt, der TV Ratingen und der TuS 08 Lintorf, bereits vorbereitet – ab Montag wollen sie ihren insgesamt rund 10.000 Mitgliedern wieder ein umfangreicheres Sportangebot machen, das allerdings draußen. Zudem erlaubte Ministerpräsident Armin Laschet, dass ab Montag die Vereins-Fitness-Studios in NRW öffnen dürfen, ebenso Hallen, in denen kontaktfrei Sport getrieben werde. Auch das hilft beiden Ratinger Vereinen.

Info Das sind die zehn Regeln für die Sportvereine 1) Abstand von 1,5 bis 2 Metern zwischen Personen 2) Der Sport muss kontaktfrei durchzuführen sein 3) Das Sporttreiben muss an der frischen Luft möglich sein 4) Die Nutzung von Gesellschaftsräumen ist untersagt 5) Umkleidekabinen und Gastronomie bleiben geschlossen 6) Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen sind einzuhalten 7) Bekleidungswechsel dürfen nicht auf der Anlage erfolgen 8) Es darf keine Warteschlangen vor den Anlagen geben 9) Risikogruppen dürfen keiner Gefahr ausgesetzt werden. 10) Zuschauer sind nicht erlaubt

Marion Weißhoff-Günther freut sich, ab Montag das Outdoor-Zentrum am Stadionring öffnen zu können. „Wir haben mit unserem Sportteam ein umfangreiches Programm aus dem Boden gestampft“, sagt die Vorsitzende des TV Ratingen. „Da ist wirklich für jeden etwas dabei: Für Kinder ab drei Jahren bis zu Erwachsenen im hohen Alter – Fitness, Sport und Spiel.“ Täglich von 8 bis 20 Uhr wird das Outdoor-Fitness-Studio geöffnet. „Unser Studioteam hat sich dazu ein tolles Arrangement überlegt, wie Fitnesstraining draußen möglich ist“, berichtet Weißhoff-Günther, die ein weiteres „Highlight“ erwartet: „Das etwas andere Spinning, das es auf der Hof-Fläche des TVs geben wird. Darauf freuen sich unsere Trainer schon sehr. Das Spinning ist abgewandelt auf die Möglichkeiten der derzeitigen Situation. Die Intensitäten sind angepasst, die Musik kommt auf die Ohren. Das wird eine echte Überraschung, auch für eingefleischte Spinning-Fans, denn in dieser Form hat das sicher noch niemand trainiert.“

Auch für Kinder und Jugendliche hält der TV ein breites Angebot parat, das Team um Schwimm-Abteilungsleiter Ralf Kastner hat sich Gedanken gemacht und ein Wochenprogramm für alle Altersgruppen zusammengestellt. „Wir bieten abteilungsübergreifend Bewegungs- und Sportangebote an. Auch Leichtathletik, Hockey, Handball und Fechten nutzen die Outdoor-Flächen, um ihre Angebote – wenn auch anders als sonst – durchzuführen“, sagt Kastner.

Wichtig bei allen Angeboten: Der Verein achtet auf die Hygiene- und Abstandsregeln, deswegen ist die Teilnehmerzahl stets begrenzt. Dafür wird es beim TV ein Anmeldetool auf der Website geben, mit dem man sich verbindlich für die Angebote eintragen muss, um sich so seinen Platz in der Stunde zu reservieren. „Das ist etwas umständlich für die Mitglieder, aber anders geht es leider nicht, denn die Sicherheit geht vor“, sagt Weißhoff-Günther. Alle Infos gibt es auf der Website www.tv-ratingen.de oder auf der Facebookseite des Vereins sowie telefonisch von 8 bis12 Uhr unter 02102/20960.

Beim TuS 08 Lintorf müssen sich die Mitglieder ebenfalls verbindlich für die Angebote anmelden, hier allerdings telefonisch unter 02102/74005-0. Hier gelten ebenfalls die genannten Regeln, bei schlechtem Wetter wird die Einheit abgesagt. Das Programm ist wie das des Nachbarvereins sehr umfangreich und beinhaltet an jedem Tag Kurse und Einheiten. „Wie die anderen Vereine waren auch wir recht fleißig“, sagt TuS-Vorstandsmitglied Alexander Kraus, dem die Erleichterung über die Lockerung anzumerken ist. Schon ab Samstag können sich Mitglieder telefonisch anmelden für die Einheiten ab Montag. „Wir arbeiten mit händischen Listen, weil das für uns einfacher umzusetzen ist und wir glauben, dass die Leute damit auch besser klarkommen“, sagt Kraus.

Bei den Lintorfern gibt es drei verschiedene Außenbereiche für die Angebote: den Willi-Schellscheidt-Platz, den Sportplatz hinter dem TuSFit und die dem Studio angeschlossene „Functional Trainings Area“, die jedoch nur vier Personen Platz bietet. Zeitgleich wird der TuS, hofft Kraus, bei seinen Angeboten sonst zehn bis 15 Personen Platz bieten können. „Das ist noch nicht viel, aber besser als gar nichts. Wir müssen sehen, wie die Regelungen genau sein werden – ob es sich nach Gruppengrößen oder Quadratmetern richtet. Aber wenn wir die Chance haben, draußen etwas anzubieten, wollen wir die nutzen“, sagt Kraus. Der TuS hat Pylonen organisiert, um die Stellen zu markieren, an denen die Teilnehmer stehen dürfen. „Wir müssen erstmal gucken, wie das angenommen wird“, sagt Kraus, dem aber Hoffnung macht: „Jedes unserer Fitness-Videos, die wir in der Corona-Zeit gepostet haben, hat mehr als 1000 Personen erreicht. Das hat uns echt positiv überrascht.“