Heiligenhaus : Containerbrände: Feuerwehr in Sorge

Heiligenhaus Ausrücken in Serie kostet Zeit, Geld und Nerven. Der Aufwand bei solchen Einsätzen ist hoch. Besonders ein Wochenende ist der Heiligenhauser Feuerwehr in unliebsamer Erinnerung geblieben.

Bayer macht folgende Rechnung auf: „Es klingt im Grunde einfach: Zur Wache fahren, zum Einsatzort fahren, löschen, abrücken.“ Aber damit sei es eben nicht getan. Anschließend ist Nachbereitung an Fahrzeugen und Gerät angesagt. Unterm Strich fallen so pro Containerbrand zwei Stunden Arbeitszeit an, für mindestens sechs Feuerwehrleute. Das mal drei genommen, wie an besagtem Sonntag, bedeute dann eben 36 Arbeitsstunden - und das bei Einsätzen, „bei denen wohl kaum jemand an spontane Selbstentzündung in den Containern glaubt“, so Bayer. Man gehe von Brandstiftung aus, teilte die Polizei mit. Das Vorgehen bei solchen Bränden ist immer gleich: Löschen von oben, Container auf die Seite werfen, Bodenplatten öffnen und den Inhalt deftig durchwässern. Pro Container braucht das bis zu 700 Liter Wasser, was, über den Daumen gerechnet, etwas dem Inhalt zweier Badewannen entspricht. Schlimmstenfalls sind durch Rauchentwicklung auch Wohnungen in der Nähe betroffen, das wäre dann auch zu kontrollieren, die Räume von der Feuerwehr entsprechend zu lüften. Was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Bayer warnt auch davor, die Gefahren zu unterschätzen: „Allein durch die abstrahlende Wärme kann, besonders im Sommer, umliegendes Gebüsch Feuer fangen.“