Corona-Krise : Warengutschein als Dank an die Mitglieder des TuS

Die Nachricht von Bund und Ländern, dass ab Samstag Sport im Freien wieder unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist, hat der TuS 08 Lintorf zum Anlass genommen, um sich „quasi zeitgleich bei den Mitgliedern für ihre Solidarität und das Zusammenstehen in dieser schwierigen Zeit mit einer kleinen Aufmerksamkeit zu bedanken“, schreibt Vorsitzender Detlev Czoske. Gemeint ist ein Warengutschein in Höhe von 15 Euro, der bei 23 Einzelhändlern beziehungsweise Dienstleistern in Lintorf einlösbar ist. Für alle vollzahlenden Mitglieder hält der TuS ab dem morgigen Freitag, 8. Mai im Gesundheitszentrum an der Brandsheide 30 diese Gutscheine bereit, sie können montags bis freitags von 10 bis 16 und samstags von 10 bis 13 Uhr unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen abgeholt werden. Die Gutscheine sind bis 30. September einlösbar, eine Bar- oder Restgeldauszahlung ist nicht möglich.