Bildung in Willich : CDU will sich weiter für Schulpsychologen einsetzen

Christian Dern ist CDU-Obmann im Willicher Schulausschuss. Foto: CDU Willich

Willich Die Willicher CDU will sich weiter dafür einsetzen, dass in der Stadt Schulpsychologen eingesetzt werden. Doch das ist nicht so einfach zu realisieren.

„Wir müssen uns der Rechtsauffassung des Kreises beugen,“ stellt Christian Dern, CDU-Obmann im Willicher Schulausschuss, fest. „Wir bedauern als CDU sehr, dass unsere Stadt für die Willicher Schulen keinen Schulpsychologen einstellen darf, werden aber mit dem Kreis ins Gespräch gehen, um gemeinsam eine gute Lösung für Willich zu finden. Wir wollen neben der Schulsozialarbeit auch Schulpsychologen in den Schulen anbieten“, so Dern weiter.

Der Antrag aus der vergangenen Ratsperiode sei damit vom Tisch, „das Problem ist aber nicht gelöst,“ ergänzt Barbara Jäschke, CDU-Ratsmitglied und Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses. „Es ist unstreitig, dass die kleinen und großen Schülerinnen und Schüler immer mehr psychologische Unterstützung benötigen.“ Dies habe die Situation vieler Kinder in der Corona-Zeit nochmals verdeutlicht. „Wir erwarten, dass der Bedarf an Schulpsychologen auf Kreisebene geprüft und der Einsatz der Schulpsychologen verbessert wird.“ Die CDU will die Kreistagsabgeordneten nun bitten, entsprechend tätig zu werden.

(msc)