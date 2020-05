Bürgermonitor : Stadt hat ein großes Graffiti-Problem

Es gibt Streit um die besprühten Brückenpfeiler am neuen Busbahnhof in Hösel. Schüler könnten die Pfeiler bemalen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Immer wieder kommen neue Schmierereien hinzu, auch an den Bahnhöfen in Hösel und Ost. Bürger können Fälle im Stadtgebiet melden. Die CDU-Fraktion fertigt immer wieder frische Bilder von Werken, die Sprayer produziert haben.

Bei Facebook gibt es recht kontroverse Diskussionen darüber, ob die farbigen Zeichen und Formate wirklich Kunst sind. Tatsache ist: Viele Bürger stören sich an bunten Darstellungen auf öffentlichen Flächen. Und man hat den Eindruck, dass die Zahl der besprühten Wände und Kästen weiter zunimmt. Die Innenstadt ist besonders stark betroffen. Die CDU-Fraktion fertigt immer wieder frische Bilder von Werken, die Sprayer produziert haben.

Unlängst schickten die Christdemokraten eine weitere Liste mit aktuellen Fällen an die Stadt. Der RP liegt diese Liste vor. Unter anderem geht es um den Ost-Bahnhof und Schaltkästen auf der Düsseldorfer Straße.

Info Ratinger Stadtordnung Regeln: Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gibt es die Ratinger Stadtordnung. Darin kann man nachlesen, was nicht erlaubt ist. Schmierereien gehören dazu.

Doch nicht nur die Politik kann im Kampf gegen Schandflecken im Stadtbild vorgehen. Mit der Einführung eines sogenannten Online-Mängelmelders können die Bürger selbst Beschädigungen und Vermüllung der Stadt Ratingen melden. Mit Hilfe eines Links in der Ratingen-App sollen sie so ganz unbürokratisch anzeigen, wann und wo sie Mängel an Straßen, Gehwegen, Beschädigungen, Müll an Containern, Spielgeräten auf städtischen Spielplätzen und Graffiti entdeckt haben.

„Mit diesem Online-Mängelmelder kann die Stadt Ratingen schnell handeln und schafft eine effektive Kommunikation zwischen Bürgern und Verwaltung“, betont CDU-Fraktionschef Ewald Vielhaus.

„Leider häufen sich nach wie vor illegale Abfallentsorgung, Graffiti und Beschädigungen. Die CDU-Fraktion möchte dazu beitragen, dass unsere Heimatstadt sauberer wird“, betont CDU-Ratsmitglied Uwe Budzin. Die Abteilung der Kommunalen Dienste der Stadtverwaltung sitzt mit im Boot: Man versucht, auf Hinweise aus der Bevölkerung so schnell wie möglich zu reagieren.

Klar: Das Graffiti-Problem ist nicht lokal begrenzt. Auch im Gebiet des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) tritt das Problem massiv auf. Von den 297 Bahnhöfen sind 131 Stationen als „akzeptabel“, 93 als „noch akzeptabel“ und 73 als „nicht akzeptabel“ im aktuellen Stationsbericht bewertet worden.

Hauptgrund für den gestiegenen Anteil an „nicht akzeptablen“ Stationen seien Graffiti-Taten, teilt der VRR mit. Eine erhebliche Abwertung der Stationen erfolge nach wie vor durch diese gravierende Form von Schäden an Oberflächen.

Sauberkeit und Funktionsweise im Zugangsbereich und an den Bahnsteigen in Hösel und Ratingen Ost sind laut Stationsbericht „noch akzeptabel“, das gilt aber nicht für den dritten Bewertungsaspekt – die Graffitischäden. In diesem Bereich erhalten beide Stationen „rote“ Punkte. Sie sind also laut VRR-Testurteil in einem „nicht akzeptablen“ Zustand. „Nach Ansicht vieler Fahrgäste tragen Graffitischäden erheblich zum negativen Eindruck einer Station bei“, heißt es beim VRR.

Eine Schwierigkeit: Der VRR ist nicht Eigentümer der Bahnhöfe. „Zwischen dem VRR und der DB Station und Service AG als Eigentümer der meisten Stationen gibt es keine direkten vertraglichen Beziehungen, daher sind Handlungs- und Einflussmöglichkeiten des VRR auf die Entwicklung und die Qualität der Stationsinfrastruktur sowie auf das Erscheinungsbild der Stationen nur eingeschränkt vorhanden“, heißt es beim VRR.

Die Bahn kämpft nach eigenen Angaben seit Jahren gegen Schmierereien an. So gab es im Jahr 2018 eine „Graffiti-Offensive“ in NRW, bei der bundesweit die meisten Graffitischäden gezählt wurden. Dabei seien rund 32.500 Quadratmeter umfassende Verunstaltungen an Bahnhöfen in ganz NRW entfernt worden. Die Maßnahme kostet nach Auskunft der Bahn pro Quadratmeter etwa 100 Euro, eine Neulackierung eines Zuges bis zu 30.000 Euro.

Das dauert rund eine Woche – und in dieser Zeit steht der Zug auch nicht zur Verfügung. Aber selbst hohe Geldstrafen schrecken viele Sprayer nicht davon ab, Bahnhöfe und Züge zu beschmieren.

Immerhin: Die Graffiti-Hinterlassenschaften an der S-Bahnbrücke über die Düsseldorfer Straße kurz vor dem Ortsausgang sollen entfernt werden. Aus mehreren Gründen wird diese Reinigungsmaßnahme mit 27.000 Euro außergewöhnlich teuer.