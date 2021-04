Zum 17. Mai : SPD will Regenbogenflagge am Erkelenzer Rathaus

SPD will Regenbogenflagge am Erkelenzer Rathaus

Erkelenz Beim internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie soll auch Erkelenz mitmachen und ein Zeichen setzen. In Hückelhoven war ein ähnlicher Antrag in der Vorwoche gescheitert.

Der 17. Mai ist der Tag, an dem in jedem Jahr viele Menschen und Institutionen ein Zeichen gegen Feindlichkeit und Ausgrenzung von Menschen mit verschiedensten sexuellen Neigungen setzen. Der sogenannte Idahobit, der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie soll, wenn es nach der SPD geht, auch in Erkelenz mit einer Regenbogenflagge am Rathaus gefeiert werden. Das fordern die Sozialdemokraten in einem Antrag an den Stadtrat.