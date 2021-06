Müllprobleme : Umweltsünder sind schwer zu ermitteln

Ratingen Das Amt für Kommunale Dienste geht auf den aktuellen Fall an der Hasselbecker Straße ein.

Werden die Unbekannten, die auf der Hasselbecker Straße an einem Feld Steine entsorgt haben, ermittelt? Dies wird wohl sehr schwierig sein. Michaela Maurer, Leiterin der Kommunalen Dienste bei der Stadt, betont, dass für die meisten illegalen Entsorgungen – vor allem Ablagerungen von Sperrgut, Grünschnitt und Bauschutt – bedauerlicherweise kein Verursacher ausfindig gemacht werden könne.

Sollte die Tat jedoch beobachtet worden sein, werde vom zuständigen Amt 70 jedem noch so kleinen Hinweis auf einen Verursacher nachgegangen. „Hierbei helfen Mitteilungen des amtlichen Kennzeichens, Beschriftungen auf Fahrzeugen oder auch inmitten des Abfalls befindliche Dokumente“, meinte Maurer.

„Wir hoffen, dass wir mit Einführung einer Task-Force nach dem Muster der Stadt Düsseldorf zur Ermittlung von signifikanten Verstößen gegen das Ortsrecht und mit einer konsequenten Verfolgung und Ahndung durch den in Kraft getretenen Bußgeldkatalog bald Verbesserungen feststellen können“, hatte die CDU-Fraktion in einem Antrag betont.

Ein drastisches Beispiel hat es unlängst in Hösel gegeben: Spaziergänger stolperten über eine ausgedehnte wilde Müllkippe in einem Waldstück. Unbekannte hatten dort Dutzende von Autoreifen und diversen anderen Müll entsorgt. Die Zeugen riefen die Polizei. Die fand dort rund 50 Autoreifen, Autoteile und anderen Müll vor. Die Angelegenheit wurde an das Ordnungsamt der Stadt übergeben.