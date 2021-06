Keine Gefahren : Analyse: Trinkwasser ohne bakterielle Verunreinigung

Ratingen Alle Nachproben waren unauffällig.

Die Nachproben konnten somit das ursprüngliche Ergebnis nicht bestätigen. Eine einzige Stichprobe war am Samstag auffällig gewesen. Als Vorsichtsmaßnahme hatte auch das Kreisgesundheitsamt Mettmann ein Abkochgebot bekanntgegeben, das aber bereits am vergangenen Sonntagmittag aufgehoben werden konnte.

Bei einer routinemäßigen Kontrolle am Samstagabend war in einer Probe am Ausgang des RWW-Wasserwerks in Mülheim-Styrum eine Verunreinigung des Trinkwassers mit E.-coli-Bakterien festgestellt worden.