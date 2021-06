Ratingen Lintorf : Lintorfer Sebastianer geben eine Schützenzeitung heraus

Ratingen Lintorf Für die Veröffentlichung tauchte der Verein tief ins Archiv ab und suchte Fotos von Könige und Kronprinzen aus sieben Jahrzehnten, um diese vorzustellen.

„Toll ist“, so Schützenchef Andreas Preuß, „dass wir die Bilder auch für unsere Internetseite nutzen können.“ So wurden in den vergangenen Wochen die Bilder der Könige und Kronprinzen auf der Seite eingefügt.