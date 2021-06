Einzelhandel und Gastronomie : Land will Ratinger Innenstadt stärken

Land will Ratinger Innenstadt stärken

Ratingen Es sind exakt 1.016.888 Millionen Euro, die man nun gezielt nutzen kann. Die Politik betont: Man muss diese einmalige Chance ergreifen. Es handelt sich um ein Sofortprogramm des Landes, das neue Impulse setzen soll.

Dabei ist auch klar: „Wir müssen diese einmalige Chance nun zeitnah, aber bedacht und gut überlegt nutzen, um nachhaltig Vorteile für Bürger und Innenstadtakteure gleichermaßen zu erzielen“, betont CDU-Fraktionsvize Gerold Fahr. Bereits im vergangenen Jahr hat die NRW-Landesregierung Landesmittel in Höhe von 70 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um mit Blick auf die Landesinitiative „Zukunft. Innenstadt. Nordrhein-Westfalen“ die von Leerstand und Schließungen in Handel und Gastronomie betroffenen Städte und Gemeinden zu unterstützen.

In Ratingen steht die Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Stadt Im Fokus des Sofortprogramms. Ein Verfügungsfonds ermöglicht es der Stadt, unter bestimmten Bedingungen als Zwischenmieter zu agieren und auf diese Weise neue Nutzungen zu ermöglichen, die zwar für das städtische Leben attraktiv sind, aber unter normalen Marktbedingungen vielleicht nicht von Beginn an wirtschaftlich wären. Zudem können die Eigentümer von Immobilienkomplexen, die für die Innenstadt größere Bedeutung haben, jedoch von Leerständen betroffen sind (etwa Wallpassage oder Oberstraße 36 bis 42), bei der Entwicklung neuer Konzepte gezielt unterstützt werden.

RKI meldet 1.016 Neuinfektionen und 51 neue Todesfälle in Deutschland binnen 24 Stunden

Aktuelle Corona-Fallzahlen : RKI meldet 1.016 Neuinfektionen und 51 neue Todesfälle in Deutschland binnen 24 Stunden

Gastronomie, Handel, Freizeit - das gilt in diesen NRW-Städten

Neuer Drei-Stufen-Plan : Gastronomie, Handel, Freizeit - das gilt in diesen NRW-Städten

Die Stadt ist mit einem Integrierten Handlungskonzept (INTEK) für eine generationengerechte Stadt bereits seit dem Jahr 2012 an vielen Stellen in der Innenstadt aktiv. Bislang hat die Bezirksregierung Düsseldorf rund 15 Millionen Euro an Investitionszuschüssen für Ratinger Projekte aus Städtebaufördermitteln des Bundes und des Landes bewilligt. „Mit den wichtigen Ergänzungen, die nun das Sofortprogramm ermöglicht, können wir weitere wichtige Impulse für eine zukunftsfähige Innenstadt mit einem attraktiven Geschäftsangebot und einer lebendigen Gastronomie setzen“, sagt Patrick Anders, für die Wirtschaftsförderung zuständiger Interimsdezernent. „Wir werden gleich nach den Sommerferien ein Strategiepapier zur konkreten Umsetzung des Sofortprogramms vorlegen, das bereits durch ein Fachbüro erarbeitet wird.“