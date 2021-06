Maubeuger Ring : Lärmschutzwand: Sanierung kostet rund 300.000 Euro

Die Schäden an der Lärmschutzwand sollen in den Sommerferien behoben werden. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen (jün) Bei einer durchgeführten Bauwerksprüfung wurde wie berichtet an der Lärmschutzwand Maubeuger Ring festgestellt, dass die obersten Betonelemente sich in der Lage verschoben haben. Die Verwaltung beabsichtigt, – da Gefahr im Verzug – die Sanierungsarbeiten freihändig zu vergeben und in den Sommerferien alle Elemente der obersten Reihe auf beiden Straßenseiten auszuheben und anschließend – nach heutigem Stand der Technik – neu einzusetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da derzeit die Prüfungen an der Wand durchgeführt werden und das entsprechende Prüfgutachten noch nicht vorliegt, konnte durch die Verwaltung lediglich ein grob geschätzter finanzieller Rahmen abgeschätzt werden. Da es bisher keinerlei Vergleichsmaßnahmen im Stadtgebiet gegeben hat, ist diese Schätzung lediglich auf der Preisbasis der bereits herausgehobenen Platten einschließlich der erwarteten zusätzlichen Arbeiten ermittelt. Die Verwaltung geht derzeit von einer Sanierungssumme von rund 300.000 Euro aus, die nun außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden sollen.