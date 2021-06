Ratinger Bäder : Ferienkurse für Schwimmanfänger

Ratingen Buchungsbeginn für die begrenzten Kursplätze in den Ratinger Bädern ist online am 25. Juni. Wer dabei sein möchte, sollte sich schnell entscheiden.

(RP) Bei den Stadtwerken Ratingen und den Ratinger Schwimmvereinen ist die Nachfrage nach einem Platz in einem ihrer Schwimmkurse groß. Monatelang waren die Ratinger Bäder geschlossen. Seit Kurzem dürfen sie unter Einhaltung der bestehenden Infektionsschutz- und Zugangskonzepte und mit eingeschränkten Nutzungsflächen wieder öffnen, sofern in dem jeweiligen Landkreis die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 50 liegt. Schwimmkurse für Kinder sind damit grundsätzlich wieder möglich. Allerdings sind die Möglichkeiten aufgrund der limitierten Besucheranzahlen begrenzt.

„Wir haben uns mit unserem operativen Team zusammengesetzt und uns im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten dazu entschlossen, kurzfristig Ferienkurse für Schwimmanfänger in dem an das Allwetterbad angrenzenden Schul- und Vereinsbad in Ratingen-Lintorf sowie im Hallenbad Angerbad in Ratingen-Mitte anzubieten. Um diese Kurse zu ermöglichen und auch den Vereinen zusätzliche Wasserzeiten anzubieten, wird es in den Ferien keine Schließzeiten in unseren Hallenbädern geben“, sagt Bäder-Bereichsleiter Marcus Haider. Die Ferienkurse beinhalten Sprünge, Gleitübungen und das Erlernen der Schwimmbewegung mit und ohne Schwimmhilfen.