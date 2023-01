Tragödchen Ratingen Tragödchen liefert heiteren Jahresrückblick

Inszeniert, gespielt und gesprochen werden die Szenen am Donnerstag, 19. Januar, ab 20 Uhr im Buch Café Peter & Paula von Rolf Berg, Susanne Cano, Sigi Domke und Bernd Schultz. Begleitet werden sie von Drum Director Jody Martin, Vokal-Direktorin Nicola Hausmann, der ehemaligen Zukunftsdirektorin Lotta Schultz, dem unvergleichlichen Gitarren-Trio Stephan Wipf, Stephan Neikes und Marcel Planz und Bass-Direktor Olaf Buttler. Es empfiehlt sich daher, sich rechtzeitig anzumelden, da der Laden (Spiel & Buch an der Grütstraße 3-7) ja schon durch die auftretenden Künstler eigentlich ausreichend gefüllt sein wird; entweder telefonisch 02102/26095, oder per E-Mail.