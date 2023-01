Schnelles Netz Glasfaserausbau erreicht Eggerscheidt

Der erste „Spatenstich“ zum Trassenausbau fand im Bereich der Straße „Auf dem Brinkel“ statt. Von dort aus wird in den nächsten Monaten das gesamte Stadtteilgebiet erschlossen. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir nun in absehbarer Zukunft auch die Bürger in Eggerscheidt mit unserem gigaschnellen Internet versorgen können. Damit steuern wir immer stärker auf den nahezu flächendeckenden Ausbau im gesamten Stadtgebiet zu“, blickt KomMITT-Geschäftsführer Stefan Hermes auf den aktuellen Stand der Ausbauarbeiten. Die KomMITT wird die Öffentlichkeit über die weiteren Ausbauschritte auf dem Laufenden halten. Die betroffenen Anwohner werden mit dem Fortschreiten der Baumaßnahmen postalisch über die jeweiligen Zeitpläne und Anschlussoptionen informiert.