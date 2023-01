Kunstweg Ratingen Schilder am Euroga-Radweg sind kaum noch lesbar

„Es ist allerdings festzustellen, dass der Zahn der Zeit nicht nur an einigen der am Weg implementierten Kunstwerke nagt“, so die Bürger Union. Das Werk „Schreitendes Tor“ von Beatrix Sassen musste bereits aus Sicherheitsgründen demontiert werden. Insbesondere die zu Projektbeginn aufgestellte Beschilderung befinde sich mittlerweile in einem teilweise desolaten und quasi unlesbaren Zustand, stellt die Bürger Union fest. „Dies ist kein würdiges Aushängeschild für unsere Stadt auf diesem überregionalen und touristisch frequentierten Weg und sollte dringend erneuert werden“.