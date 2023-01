Handball, Oberliga und Verbandsliga Töpfer soll den Auswärtsfluch brechen

Die Reserve von „Interaktiv Handball“ spielt eine brillante Verbandsliga-Saison. Zum Hinrunden-Ausklang kommt mit dem MTG Horst ein Gast an die Gothaer Straße (Samstag, 15 Uhr), der besser sein sollte, als es Platz zehn aussagt. Die Ratinger (fünf Miese) sind vom TB Wülfrath (vier Miese) von Rang zwei verdrängt worden, der sein Nachholspiel gegen die SG Langenfeld II gewann. Die Wülfrather sind am Samstag kaum in Gefahr, sie haben Heimrecht gegen das völlig überforderte Schlusslicht SW Essen. Also muss „Interaktiv“ gewinnen, um im Aufstiegsrennen zu bleiben. Bei den Gästen aus Horst sind wie seit Jahren die Griese-Brüder Paul und Theo die großen Leistungsträger, sie können an einem guten Tag ein Spiel allein entscheiden. Das freilich weiß auch Co-Trainer Rene Osterwind: „Die beiden müssen wir unbedingt in den Griff bekommen.“