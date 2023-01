Ratinger Orgelwelten Orgel in St. Peter und Paul erklingt erstmals mit neuen Basspfeifen

Wenn Ansgar Wallenhorst zum Auftakt der Saison und am Ende selbst spielt, dann steht ausschließlich Musik auf dem Notenpult, die in den vergangenen 25 Jahren noch nicht gespielt wurde. Beim Eröffnungs-orgelpunkt12 sind das Werke des Belgiers Flor Peeters, des Engländers Hubert Howells und des Deutschen Günther Raphael. Alle drei waren Suchende am Übergang von spätromantischer Symphonik und neuen Wegen. Flor Peeters Variationen über „Herr Jesus hat ein Gärtchen“ greifen 1937 auf die uralte Variationstechnik zurück. Günter Raphael schrieb seine Passcaglia op. 41 1939 über einen finnischen Choral im Jahr seines Berufsverbotes durch die Nationalsozialisten. Hubert Howells greift 1916 in seinem Psalm Prelude No. 2 musikalisch die Verheißung des Psalmisten auf: „Die Elenden werden das Land erben!“ (Ps. 37).