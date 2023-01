Leichtathletik Neujahrslauf feiert sein reales Comeback

Nach zwei virtuellen Auflagen, bedingt durch die Coronavirus-Pandemie, steigt am Sonntag der 43. Neujahrslauf des ASC Ratingen West wieder als Präsenzveranstaltung. Ab 11 Uhr geht es mit dem Bambinilauf am Marktplatz los, die Hauptläufe über fünf (ab 12 Uhr) und zehn Kilometer (ab 13 Uhr) bilden die Höhepunkte. Für Kurzentschlossene sind Nachmeldungen bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Wettkampfbüro in der Friedrich-Ebert-Realschule an der Philippstraße möglich. Dort finden auch die Siegerehrungen statt, es gibt Pokale und Urkunden für die Gewinner der Schüler- und Hauptläufe – zusätzlich werden die schnellsten Ratinger des Zehn-Kilometer-Laufes geehrt. Das Wettkampfbüro ist am Samstag von 11 bis 13 Uhr und am Sonntag ab 9 Uhr geöffnet. Die Ergebnisse werden online auf

www.asc-ratingen.de veröffentlicht.