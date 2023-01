Heiligenhaus Anmeldetage für alle Neustarter am Berufskolleg Niederberg

„Wir freuen uns auf die Gespräche mit Schülerinnen und Schülern, die mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Zielen zu uns kommen, auf Auszubildende und natürlich auf all die motivierten Berufstätigen, die sich im Rahmen unserer Fachschulen weiter qualifizieren wollen“, erklärt Frank Flanze, Schulleiter des BkN in der Langenberger Straße in Velbert. Ihnen allen kann die ebenso wirtschaftlich wie technisch ausgerichtete Schule ein breites Spektrum an Bildungsabschlüssen und beruflicher Vorbereitung, Begleitung oder Weiterbildung anbieten.