Stadtmarketing Heiligenhaus : Arbeitskreise feiern ein großes Neustart-Fest

Sie alle haben das Fest vorbereitet: Tom Karrenberg (v.l.), Sieglinde Ottenjann, Annelie Heinisch, Volker Kiekert, Ruth Ortlinghaus und André G. Saar. Foto: Achim Blazy (abz)

HEILIGENHAUS Am Samstag, 11. September, und Sonntag, 12. September, lockt das Stadtmarketing in die Innenstadt. Es gibt Oldtimer, Musik, Theater und Kirmes.

Seit einigen Wochen steht es schon fest, in der letzten Woche kam das endgültige Go: Der traditionelle Termin für das Oldtimer-Treffen soll bestehen bleiben. Am zweiten Sonntag im September rollen dann die historischen Schätzchen auf Rädern durch die Stadt – und das sollen sie in diesem Jahr auch wieder tun, „zumindest wenn das Wetter mitspielt“, sagt Planer Volker Kiekert.

Am Sonntag, 12. September, von 10 bis 17 Uhr sind die Besitzer von Oldtimern wieder herzlich eingeladen, mit ihren Wagen durch die Innenstadt zu flanieren, während Besucher von 13 bis 18 Uhr auch den verkaufsoffenen Sonntag vom Forum Hitzbleck bis zum Kirchplatz nutzen können. Die Hauptstraße wird dafür wieder gesperrt. Und nicht nur dafür. Denn alle Stadtmarketing-Arbeitskreise rücken an diesem Wochenende zusammen und laden an gleich zwei Tagen zum „Neustart-Miteinander-Fest“, das „erste große gemeinsame Fest“, sagt Handel-Sprecherin Annelie Heinisch.

Info Teststationen und Impfmobil beim Fest Regeln Es gilt am hoch frequentierten Plätzen die Maskenpflicht und die 3G-Regelung, die stichprobenartig kontrolliert werden soll, außerdem wird es zwei kontrollierte Eingänge (Wülfrather Straße und Kirchplatz) entlang der gesperrten City-Meile geben, an beiden Eingängen sind Teststationen vorhanden. Am Rathausplatz wird ein Impfmobil stehen.

Das Programm ist üppig, endlich können sich die Planer wieder austoben, und dahinter steckt ordentlich Arbeit: Am Samstag, 11 Uhr, eröffnet Bürgermeister Michael Beck gemeinsam mit den Sprechern aller Stadtmarketing-Arbeitskreise das Wochenende auf dem Balkon des Rathauses über den Wochenmarkt hinaus. Musik gibt es dann vom Bläser-Duo Uwe und Daniel Ottenjann, verrät Kultur-Sprecherin Ruth Ortlinghaus. Außerdem wird am Rathausplatz das Blasorchester der Musikschule, der Gospelchor Singing People, das Duo Rockröhre, frankophile Musik am zukünftigen Place de Meaux und noch weitere Musik zu hören sein.

Auf dem Parkplatz des Hitzbleck Forums wird eine Clownin mit einer Orgelspielerin für Lachen sorgen. Und auf dem Kirchplatz gibt es eine Kinderkirmes, Kinderschminken und einen Malwettbewerb. Zwischendrin kann man auch Straßentheater erleben, darunter die Heiligenhauser Gruppe Drama Hilinci, die ZWAR-Gruppe und die Theaterleute der Kunstschule Velbert. Ab 18 Uhr lockt dann die große Musicalshow des Velberter Spectaculum, anschließend folgt ab 19 Uhr, der Ausklang im Hefelmannpark mit edlen Weinen, Musik der Jazzboys und einer Duo-Feuershow mit eSteffania.

Gefördert wird die Veranstaltung übrigens vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW, das damit die Vereinsarbeit unterstützt. Neben dem Bücherflohmarkt des Arbeitskreises Kultur im Rathaus-Innenhof, bei dem Stöbern natürlich ausdrücklich erlaubt ist, wird es vor der Sparkasse echtes Strandgefühl geben: Der Arbeitskreis Handwerker kapert den Platz und schüttet hier Sand auf, während das Team des Heljensbades Strandkörbe mitbringt. „Wenn das Wetter passt, könnte es hier sogar Planschbecken geben“, kündigt Heinisch an.