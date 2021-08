Werbering Geldern lädt ein : Candle Light Shopping in Geldern

Geldern Mit Lichtinstallationen und entspannter Musik laden der Werbering und die Wirtschaftsförderung zu einem Wohlfühlabend in der Innenstadt ein.

Einfach wieder durch die Stadt bummeln, die Auslagen der Geschäfte betrachten, Kleidung oder Schuhe anprobieren, Waren in die Hand nehmen, ein Eis oder etwas Herzhaftes essen, einen Kaffee oder ein Bierchen trinken – in der Corona-Pandemie war das lange Zeit nicht möglich. Aus diesem Grund hat sich der Werbering Geldern gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und der Citymanagerin der Stadt dazu entschlossen, am Freitag, 3. September, zu einem „Candle Light Shopping“ bis 22 Uhr in die Gelderner Innenstadt einzuladen.

Wie zu einer derartigen Aktion üblich, wird es nicht nur besondere Angebote und Schaufensterdekorationen geben, sondern auch die eine oder andere nette Kleinigkeit in den Geschäften. Die Wirtschaftsförderung engagiert sich an diesem Abend mit einer Lichtinstallation. „Wir werden mit Hilfe eines örtlichen Unternehmens die Grünanlagen der Innenstadt phantasievoll beleuchten und wollen damit zu einem besonderen Erlebnis und einer entspannten Atmosphäre beitragen, die zum Bummeln und Shoppen einlädt“, so Lucas van Stephoudt, Wirtschaftsförderer der Stadt Geldern. Der Werbering konnte außerdem den Sänger und Gitarristen Levin Ripkens für die Zeit von 18 bis 22 Uhr verpflichten. „Er wird an verschiedenen Standorten in der City auftreten“, so Gaby Engelke, ebenfalls Vorsitzende des Werbering. Und Karla Leurs ergänzt: „Auf der Hartstraße begrüßen wir an diesem Abend das Duo ,Next Live‘ mit dem Sänger Guido Steegers und dem Gitarristen KD Maes. Sie haben schon mehrfach auf der Hartstraße gespielt und werden mit ihrer Musik den besonderen Abend abrunden.“