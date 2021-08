Kinder in Issum : CDU prüft Issums Spielplätze

Issum Während einer Fahrradtour verschafften sich die Politiker einen Überblick, wie es um Spielgeräte und Flächen bestellt ist. Aktuell wird der Platz an der Beethovenstraße aufgehübscht.

Die Christdemokraten nahmen während einer Fahrradtour die Spielplätze in Issum und Sevelen unter die Lupe. Damit lösten sie auch ein Versprechen ein. In den politischen Gremien der Gemeinde war über den Zustand und das weitere Vorgehen, wie Spielplätze auf Dauer attraktiv zu gestalten seien, diskutiert worden. Die Grünen hatten vorgeschlagen, ein Spielflächenkonzept durch Fachleute erstellen zu lassen, wie es etwa Kalkar gemacht hat. Bei 23 Spielplätzen hatte das die Stadt 26.000 Euro gekostet. Die Gemeinde Issum hat 19 Spielplätze. Auch die SPD war dafür, hatte sie doch schon vor Jahren einen ähnlichen Vorschlag gemacht.

Die CDU sieht das anders. So ein Spielflächenkonzept könne immer nur eine Momentaufnahme sein, sagte Fraktionsvorsitzender Gerd Stenmans. Irgendwann seien die Kinder eines Wohngebiets aus dem Konzept „herausgewachsen“. Die CDU war dafür, sich auf eigene Faust ein Bild zu machen. Andrea Preuß von den Grünen fehlte da die politische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen. Robert Hein von der WGI schlug vor, anzukündigen, wann man an welchem Spielplatz sei, und so das Ganze mit einer Bürgerbefragung zu verbinden. Aber das sei in Zeiten von Corona schwierig.

Nach dem Besuch aller Spielplätze ergebe sich ein positives Bild, sagt Pottbeckers. „Der Pflegezustand ist grundsätzlich gut.“ Besonders positiv sei aufgefallen, dass jeder Spielplatz eine eigene Note habe. Verbesserungsideen hat die CDU aber auch mitgebracht. Der Platz An de Krütpasch in Issum könnte ein paar Bäume vertragen für mehr Schatten. Zuviel Schatten und deswegen Moosbildung gab es mal beim Sevelener Spielplatz an der Beethovenstraße. Der wird aktuell durch eine große Sandspielanlage aufgewertet, erklärt Karla Cleven von der Gemeinde Issum. Sie erklärt, dass die Spielplätze einmal die Woche visuell überprüft werden, alle drei Monate auch operativ, einmal im Jahr ist eine große Hauptuntersuchung fällig. Geplant sind Änderungen für den Spielplatz an der Kolpingstraße. Unter anderem gibt es einen Zugang zum neuen Baugebiet. Wem etwas auffällt, darf sich bei ihr melden unter Telefon 02835 1045. Auch Pottbeckers bietet an, mit ihm und seinen Kollegen von der CDU über die Spielplätze zu sprechen.