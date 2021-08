Kongress für Unternehmerinnen in Kevelaer : Der mutige Blick in die Firmen-Zukunft

Viele Unternehmerinnen sind Mitglied im Forum wie Nina Kiesow, Christiane Behrens. Esther Beckmann und Maria Paeßens (v.l.). Foto: Unternehmerinnenforum/Unternehmerinnenforum Niederrhein

Kevelaer/Niederrhein Wie müssen sich Unternehmen aufstellen, um die aktuellen Herausforderungen zu meistern? Das ist eine zentrale Frage, der weibliche Führungskräfte aus der Region beim Zukunftstag in Kevelaer nachgehen wollen.

Anfang 2021 startete Leila einen Aufruf. Unter dem Begriff „Leistende Landschaften“ (Leila) haben sich die Kommunen Straelen, Kevelaer, Geldern und Nettetal für das EU-Projekt Leader zusammengeschlossen. Ziel ist, den ländlichen Raum zu fördern. Und dazu sollte per Aufruf zusätzlich Gelegenheit gegeben werden. Denn nun ging es darum, „Kleinprojekte“ zu fördern. Initiativen, Vereine und Organisationen sollten so die Gelegenheit bekommen, mit Unterstützung von Leila besondere Aktivitäten oder Projekte zu starten.

Die Resonanz war groß. 40 Bewerbungen gingen ein. 19 kamen in die Förderung. Die übrigen können im Folgejahr auf eine Unterstützung hoffen.

Die Organisatorinnen freuen sich mit den Wirtschaftsförderern der Region auf den Zukunftstag in Kevelaer. Foto: Latzel

INFO Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt Anmeldungen Ab sofort kann man sich unter www.unternehmerinnenforum-niederrhein.de anmelden. Die Teilnehmerinnenzahl ist begrenzt. Wer teilnehmen möchte muss getestet, geimpft oder genesen sein. Der Teilnahmebeitrag inklusive Lunch kostet 40 Euro.



Termin Der Zukunftstag findet am Donnerstag, 23. September, statt. Ab 9.30 Uhr werden die Teilnehmerinnen im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer empfangen. Um 10 Uhr startet das Programm mit der Begrüßung. Vormittags und nachmittags gibt es Workshops zu unterschiedlichen Themenfeldern.

Ein Projekt, das jetzt mit Unterstützung von Leila an den Start geht, ist der Zukunftstag des Unternehmerinnen Forums Niederrhein. Im Forum haben sich mehr als 100 Frauen aus Führungspositionen von Firmen der Region zusammengeschlossen.

Am Angebot von Leila habe gereizt, dass es eben bei Leader genau darum gehe, Unternehmen und Wirtschaft direkt in der Region in den Fokus zu nehmen.

Und die Unternehmerinnen geben sich optimistisch, auch wenn die Zeiten nicht einfach sind. „Die Unternehmen am Niederrhein sind gesund und wachsen“, sagt Mitorganisatorin Gabriele Coché-Schüer. Allerdings habe die Pandemie gezeigt, dass man in vielen Bereichen umdenken, neue Trends setzen und erkennen müsse.

„Corona hat gezeigt, welche Dinge plötzlich möglich waren. Denken Sie dabei nur einmal ans Homeoffice. Dadurch sind viele positive Effekte freigesetzt worden“, ergänzt Barbara Baratie vom Unternehmerinnen Forum, die ebenfalls zu den Initiatorinnen gehört. Begriffe wie „New Work“, „Arbeiten im Einklang mit der Natur“ würden an Bedeutung gewinnen. Barbara Baratie stellt klar: „Der neue Trend für Wachstum ist Ökologie.“

Einen Tag lang soll nun Frauen in Führungspositionen die Möglichkeit gegeben werden, sich ganz auf das Thema „Trends und Zukunft“ einzulassen. Am Donnerstag, 23. September, gibt es im Konzert- und Bühnenhaus verschiedene Workshops, um ganz konkrete Impulse zu setzen und Begriffe wie „New Work“ mit Leben zu füllen. Dazu sind verschiedene „Trendpioniere“ eingeladen worden. Personen eben, die in die Zukunft blicken und aufzeigen, welche neuen Werte die Wirtschaft bestimmen und verändern werden.

Man habe bewusst einen Donnerstag und kein Wochenende genommen, um damit deutlich zu machen, dass es hier ja um Arbeitszeit gehe. „Das ist wertvoll investierte Zeit in die Zukunft des Unternehmens“, sagt Barbara Baratie. Ein kluges Unternehmen nehme sich regelmäßig die Zeit, um über sich und die Kunden nachzudenken.

In Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungen der Städte Kevelaer, Geldern, Nettetal und Straelen richtet sich die Einladung an Unternehmerinnen und Frauen in Führungsposition am Niederrhein, die neue zukunftsfähige Chancen für ihre Unternehmungen entdecken und mit Power anpacken wollen.

Ein Workshop wird beispielsweise von Albert Thienel geleitet. Ihm geht es darum, den Unternehmerinnen zu vermitteln, dass sie denken sollten wie ein Start-Up-Unternehmen, das ganz neu ins Geschäft einsteigt. Ziel: in den gut zwei Stunden lernen, eigene, ganz konkrete Modelle für meine Firma zu entwickeln.

Nach den Workshops gibt es am Ende auch einen Austausch. Auch das sei ein ganz wichtiges Element. Baratie: „Denn dann geht es ganz konkret um die Frage: Was nehme ich heute mit, wo brauche ich vielleicht noch Unterstützung?“