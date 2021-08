Kurioser Diebstahl in Straelen : Unbekannte Täter stehlen 20 Gänse von Wiese

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Straelen Stell dir vor, du willst deine Gänseschar füttern und sie ist nicht mehr da. So geschehen in Straelen am Niederrhein. Unbekannte hatten dort ein Loch in einen Wiedezaun geschnitten. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte Täter haben in Straelen am Niederrhein 20 Gänse von einer Wiese gestohlen. Die Diebe schnitten laut Polizei ein Loch in den Weidezaun und nahmen die Gänse mit. Laut den Ermittlern geschah die Tat zwischen Sonntagabend und Mittwochabend. Die Polizei sucht nun Zeugen.

(th/dpa)