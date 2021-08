Drei Personen aus Geldern sollen 500.000 Euro ergaunert haben : Betrug mit fiktiven Namen

Am Landgericht Kleve in der Schwanenburg ging der Betrugsprozess gegen drei Gelderner weiter (Symbolfoto). Foto: van Offern, Markus (mvo)

Geldern/Kleve Am Landgericht wurde die Verhandlung gegen zwei Männer und eine Frau aus Geldern fortgesetzt. Der Schaden durch ungerechtfertigt kassierte Provisionen wird von der Staatsanwaltschaft auf mehr als 500.000 Euro geschätzt.

Mit einer Betrugsmasche sollen drei Gelderner zahlreiche Versicherungsunternehmen um Hunderttausende Euro gebracht haben. In der vergangenen Woche begann der Prozess gegen zwei angeklagte Männer (58 und 73 Jahre) und eine Frau (53). Am Mittwoch wurde die Verhandlung vor der ersten großen Strafkammer des Klever Landgerichts fortgesetzt.

Laut Anklage bereicherten sich die Angeklagten mithilfe von Provisionen, die Versicherer an Makler bezahlen, wenn diese eine Versicherung vermitteln. Der 73-jährige Angeklagte, der im Tatzeitraum 2013 bis 2014 als Versicherungsmakler selbständig gewesen ist, soll im Auftrag des 58-jährigen Hauptangeklagten reihenweise Lebens- und Rentenversicherungen abgeschlossen haben. Die Provision soll er zu 90 Prozent an den 58-Jährigen und dessen mitangeklagte Ex-Frau weitergereicht haben.

Nach Erhalt der Provision sollen die Beitragszahlungen für die abgeschlossenen Versicherungen dann reihenweise durch den Hauptangeklagten eingestellt worden sein. Die versicherten Personen existierten teilweise nur auf dem Papier: So soll der 58-Jährige häufig fiktive Namen oder abgewandelte Namen von Familienmitgliedern und Bekannten für die Vertragsabschlüsse angegeben haben.

Der 58-jährige Angeklagte hatte seine führende Rolle bei der Betrugsmasche am ersten Verhandlungstag weitgehend eingeräumt. Seine Ex-Frau gab an, nichts von dem Betrug gewusst zu haben, der wohl teilweise über ihr Konto lief. Sie habe damals keinen Überblick über die Finanzen des gemeinsamen Haushaltes gehabt, sagte sie.

Der 73-jährige Angeklagte hatte am ersten Verhandlungstag noch keine Angaben zur Sache gemacht. Am Mittwoch äußerte er sich: Er habe sich anfangs nichts dabei gedacht, als der Hauptangeklagte – der wegen ähnlicher Betrugsfälle vorbestraft ist – mit dem Vorschlag der Untervermittlung von Versicherungen auf ihn zukam. Anfangs gutgläubig, habe er erst im Laufe der Zeit Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Vertragsabschlüsse bekommen, erklärte sein Verteidiger. Ab etwa Herbst 2013 könne man von einem bedingten Vorsatz seines Mandanten ausgehen, da dieser trotz Zweifeln weiter mitspielte, so der Rechtsanwalt.

Acht Zeugen sagten am zweiten Verhandlungstag aus, darunter mehrere Mitarbeiter der betrogenen Versicherungen. Sie machten Angaben zum verursachten Schaden, der in seiner Gesamtheit immer noch unklar ist. Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von mehr als 500.000 Euro aus, die Verteidigung des Hauptangeklagten sieht den tatsächlichen Schaden geringer.

Auch einige Zeugen, deren Namen für die Scheinverträge genutzt wurden, sagten am Mittwoch aus. So berichteten der Cousin des Hauptangeklagten und dessen Ehefrau davon, irgendwann Briefe von Versicherern erhalten zu haben, in denen stand, dass sie Vollmachten abgegeben hätten. Gefälschte Vollmachten offenbar, denn selbst unterschrieben hatten sie diese nach eigener Aussage nicht.

Auch den Namen eines langjährigen Kunden soll der Hauptangeklagte – der selbst aus der Versicherungsbranche stammt – für Scheinverträge missbraucht haben. „Wenn man 30 Jahre lang von einer Person versichert wird, dann vertraut man ihr ja auch ein Stück weit“, sagte der Zeuge am Mittwoch.