Überblick zum zweiten Spieltag : Diese Fußball-Spiele sollten Sie am Wochenende im Blick haben

Am Wochenende wird der zweite Spieltag in den Amateurligen ausgetragen. Foto: dpa/Tobias Hase

In der Bezirksliga kommt es zum Duell zwischen den Sportfreunden Broekhuysen und der DJK Twisteden. Der 1. FC Kleve II startet gegen den SV Rindern in die Saison. Die A-Ligisten TSV Nieukerk und SV Sevelen haben einen starken Auftakt hingelegt und treffen nun aufeinander. Fortuna Elten und der VfB Rheingold Emmerich tragen das B-Liga-Derby aus.

Weiterleiten Drucken Von Peter Nienhuys, Klaus Schopmans, Nils Hendricks und Joachim Schwenk

SF Broekhuysen - DJK Twisteden (Sonntag, 15 Uhr) Den Sportfreunden Broekhuysen ist allgemein zugetraut worden, die Mannschaft zu sein, der es in der Gruppe fünf der Bezirksliga am ehesten gelingen könnte, Viktoria Goch, von der Konkurrenz als klarer Titelanwärter Nummer eins gehandelt, in Bedrängnis zu bringen. Doch zum Auftakt gab es beim 1:2 gleich einmal einen Dämpfer für die Mannschaft von Spielertrainer Sebastian Clarke. Das sorgt schon für ein wenig Druck beim ersten Auftritt vor eigenem Publikum in dieser Saison. Die DJK Twisteden hat wiederum am ersten Spieltag beim 3:1-Erfolg gegen den TuS Xanten, der als Kandidat auf einen Spitzenplatz gilt, positiv überrascht. Und dies, obwohl Torjäger Jan van de Meer noch verletzt passen musste.

1. FC Kleve II - SV Rindern (Sonntag, 15 Uhr) Der 1. FC Kleve II hat in der Vorbereitung eine eindrucksvolle Serie hingelegt und ist ungeschlagen geblieben. Was dies wirklich wert ist, wird sich am Sonntag im Bezirksliga-Derby gegen den SV Rindern herausstellen. Beim 1. FC II haben in der Vorbereitung vor allem die jungen Wilden, die aus dem eigenen Nachwuchs aufgerückt sind, aufgetrumpft. Für sie wartet die erste Nagelprobe gegen einen Lokalrivalen, der vor allem für eine gute und kompromisslose Defensivarbeit bekannt ist.

TSV Nieukerk - SV Sevelen (Sonntag, 15 Uhr) Der TSV Nieukerk lädt seine Fans am Sonntag zur Saisoneröffnung ein. Und die Mannschaft von Trainer Wilfried Steeger hat beim Auftakt beste Werbung in eigener Sache für den ersten Auftritt vor eigenem Publikum gemacht. Sie schaffte in der Gruppe zwei der Kreisliga A Kleve/Geldern beim SV Herongen einen 6:2-Erfolg. Nun trifft der TSV auf einen Gegner, der am ersten Spieltag ebenfalls nicht mit Toren gegeizt hat. Der SV Sevelen gewann sein Heimspiel gegen Arminia Kapellen-Hamb mit 5:1 und stellte dabei unter Beweis, warum der Mannschaft zugetraut wird, ein ernsthaftes Wörtchen im Kampf um den Aufstieg in die Bezirksliga mitzusprechen.

Viktoria Goch II - Siegfried Materborn (Sonntag, 15 Uhr): Es gibt einige Mannschaften, denen in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern der Titel zugetraut wird. Die Namen Viktoria Goch II und Siegfried Materborn sind in schöner Regelmäßigkeit gefallen, wenn die Trainer in der Liga die Mannschaften aufgezählt haben, denen sie den großen Wurf zutrauen. Das zweite Team der Viktoria hatte zum Auftakt noch spielfrei und kann erst jetzt beweisen, dass diese Vorschlusslorbeeren gerechtfertigt sind. Siegfried Materborn ist dies am ersten Spieltag beim 4:1-Sieg gegen den SV Rindern II, der immerhin als Saisonziel ausgegeben hat, einen Platz unter den besten vier Teams belegen zu wollen, bereits eindrucksvoll gelungen.