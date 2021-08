Fußball-Landesliga : TSV Wachtendonk-Wankum fährt mit breiter Brust zum PSV Wesel

Im vergangenen Jahr kassierte der TSV Wa.-Wa. und Trainer Guido Contrino eine Niederlage gegen den PSV Wesel. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Der Landesligist hat sein erstes Saisonspiel gegen den VfL Rhede gewonnen. Auch im Kreispokal war das Team am Mittwoch erfolgreich. Nun trifft die Mannschaft auf einen Titelanwärter.

Am Sonntag, 15 Uhr, ist der Fußball-Landesligist TSV Wachtendonk-Wankum, der zum Auftakt mit 1:0 gegen den VfL Rhede gewann, beim PSV Wesel zu Gast. Für TSV-Trainer Guido Contrino gehört der Gegner zu den Mitfavoriten in der neuen Spielzeit. „Uns erwartet eine spielstarke Mannschaft. Wir wissen schon, was da auf uns zukommt“, sagt er.

Keine guten Erinnerungen haben er und sein Team an das Heimspiel gegen die Weseler in der vergangenen Saison. Bis zur 93. MInute hatte es 1:1 gestanden, doch dann kassierten die Wachtendonker noch das unglückliche Tor zum 1:2. „Das war als Trainer meine einzige Niederlage in einem Meisterschaftsspiel“, sagt Contrino rückblickend.