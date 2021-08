Unsere Woche : Impfungen intensivieren

Meinung Geldern Wenn die Ausbreitung des Coronavirus weltweit und effektiv bekämpft werden soll, müssen die Impfbemühungen noch weiter ausgebaut werden.

Wenn die Ausbreitung des Coronavirus weltweit und effektiv bekämpft werden soll, müssen die Impfbemühungen noch intensiviert werden. Immer mal wieder ist in dieser Hinsicht eine gewisse Müdigkeit festzustellen. Die vierte Welle kommt so sicher wie das Amen in der Kirche, die Zahlen deuten darauf hin.

Da ist es gut, dass die Impfangebote im Kreis Kleve weitergehen. Die Kreisverwaltung schickt Impfteams an die Schulen. Im Berufskolleg Geldern ließen sich am Mittwoch 98 Schüler impfen. An anderen Schulen haben gerade die älteren Jugendlichen sich schon selber um den Impfschutz gekümmert. Die Impfstelle Geldern in der Mensa und Turnhalle der Sekundarschule an der Anne-Frank-Straße kann von Mittwoch, 1. September, bis Sonntag, 5. September, jeweils von 14 bis 19 Uhr besucht werden. Hingehen!