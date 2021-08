Wirtschaftsförderung zieht positives Fazit : Stadt stoppt geförderte Gutscheine

Geldern Gelderner Gutscheine für eine Million Euro verkauft, Fördersumme ist aufgebraucht. Die Gutscheine sind noch bis 2023 gültig. Fortsetzung geplant – auch ohne Förderung.

Eingeführt wurde der Gelderner Stadtgutschein am 1. November 2020 – nach weniger als zehn Monaten wurden damit alle geförderten Stadtgutscheine verkauft. Vor allem am Ende zog der Verkauf der Gutscheine, auch bedingt durch die nochmalige Werbung seitens des Gelderner Werberings, kräftig an. Lucas van Stephoudt: „Die ersten beiden Monate im November und Dezember des Vorjahres liefen aufgrund des Weihnachtsgeschäfts sehr gut, dann kam die Lockdown-Phase am Anfang dieses Jahres, als die Verkäufe des Stadtgutscheins stark zurückgingen.“ Im März ging die Kurve dann aber wieder nach oben, und seit Juni war noch einmal eine sehr starke Nachfrage zu erkennen.