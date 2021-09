Triathlon : Triathleten des TTR 08 mit Pech und starken Leistungen

Die TTR-Damen (v.l.): Nadine Böger, Jennifer Schlosser, Anna Heidrich Foto: TTR 08

Ratingen Früh morgens geht es für das Triathlon Team Ratingen 08 nach Riesenbeck, wo aus dem Ratinger Damen-Trio ein Duo wird. Die Herren siegen trotz Strafe und eines mechanischen Fehlers.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim zweiten Rennen der Liga-Saison 2021 des Nordrhein-Westfälischen Triathlonverbandes (NRWTV) feierte das Triathlon Team Ratingen 08 einen souveränen Sieg in der NRW-Liga der Herren. Nach Platz sechs zum Auftakt ließen Jan Baumgarten, Leon Vollstedt, Jan Ortjohann und Lennard Böge beim 38. Riesenbecker Triathlon alle Konkurrenten hinter sich. Das Ratinger Damen-Trio Nadine Böger, Anna Heidrich und Jennifer Schlosser beendete seinen Wettkampf auf Rang zehn.

„So macht das alles doch noch mehr Spaß“, sagte Teamleiter Georg Mantyk trotz Regen und kalter Temperaturen. „Unsere jungen Wilden sind erstmals in dieser Zusammenstellung in der Liga an den Start gegangen und haben einen fast perfekten Tag erwischt“, kommentierte er den Erfolg bei den Herren. Als „solide“ stufte Mantyk die Leistung der Damen ein. „Alle drei haben ihr Bestmögliches getan, und wir können insgesamt auch zufrieden sein.“

In Riesenbeck stand für die Mannschaften ein Sprinttriathlon von 600 Metern Schwimmen, 16 Kilometern Radfahren und 4,2 Kilometern Laufen auf dem Programm. Die Startzeiten von 8 Uhr für die Herren und 10 Uhr für die Damen bedeuteten zudem, dass die Reise in den Teutoburger Wald um 5 Uhr morgens losgehen musste. Hellwach zeigten sich nichtsdestoweniger alle vier Ratinger Herren, allen voran Vollstedt, der nach 6:12 Minuten den Torfmoorsee als erster verlassen konnte. Nach insgesamt 45:47 Minuten belegte er Gesamtrang sieben in einem starken Feld. Noch besser platzieren konnte sich Baumgarten, dessen Endzeit von 45:38 Minuten Platz fünf bedeutete. Mit der Tagesbestzeit von 13:50 Minuten im Laufen kam Ortjohann als Elfter ins Ziel, nachdem er auf dem Rad etwas unglücklich eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Windschattenfahrens erhalten hatte.

Nicht wie gewünscht verlief auch Böges Rennen. Wegen eines mechanischen Fehlers an seiner Schaltung absolvierte er den Radpart in nur einem Gang und verlor dadurch Zeit: Mit 48:35 Minuten kam er auf Platz 31. Dieses Missgeschick konnte er aber schnell vergessen, denn mit Platzziffer 54 in der Teamwertung stand Rang eins für das TTR.

Ebenfalls nicht reibungslos lief der Sprinttriathlon der Damen. Schlosser hatte nach den 600 Metern im See Atemprobleme und musste ihren Wettkampf abbrechen. „Da haben die anhaltende Kälte und das schlechte Wetter sicherlich auch eine Rolle gespielt“, mutmaßte Mantyk. Die verbliebenen Ratinger Triathletinnen zeigten gute Leistungen, und Böger konnte sich in 55:09 Minuten, auch dank ihrer Rad- und Laufstärke, den letzten Platz in den Top Ten sichern. Heidrich beendete aus Ratinger Sicht den NRW-Liga-Tag in 57:26 Minuten auf Platz 22.

Insgesamt werden in 2021 drei Wettkämpfe in der NRW-Liga ausgetragen. Das Finale findet am 12. September beim Stadtwerke Ratingen Triathlon statt und ist für das TTR somit ein Heimspiel, auf das sich alle Beteiligten bereits freuen. Und nach dem tollen Sieg in Riesenbeck strebt Teamleiter Mantyk Ähnliches auch in zwei Wochen an. „Wenn die Jungs in Ratingen nochmal so stark auftreten, sehe ich keine Probleme, mit ihnen in die Zweite Bundesliga aufzusteigen und dort auch bestehen zu können.“

(RP)