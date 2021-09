Unfall in Eggerscheidt : Lkw mit Holz rutscht in Graben – Fahrer verletzt

Lkw mit Holz rutscht in Graben – Fahrer verletzt

Unfall in Eggerscheidt

Der Lkw war in die Böschung eines Bachlaufes gerutscht. Foto: dpa/---

Eggerscheidt Der 52-jährige Fahrer wurde nur leicht verletzt. Selbstständig konnte er sich aus dem Führerhaus befreien und die Rettungskräfte informieren. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Der Flurschaden wird mit rund 5.000 Euro beziffert.

(kle) Der Fahrer eines mit Baumstämmen beladenen Sattelzuges ist am Mittwochabend auf einem Waldweg südlich der Straße „Zum Schwarzebruch“ verunglückt. Er erklärte später, dass er in einer engen Rechtskurve habe rangieren müssen, um diese befahren zu können. Hierbei sei das vom Regen aufgeweichte Erdreich rechtsseitig weggebrochen, der gesamte Sattelzug sei in den angrenzenden Graben gerutscht und umgekippt.