Emmerich : Mitfahrbänke - So funktioniert das kostenlose Fahren

So sieht eine Mitfahrbank in Isselburg aus. Foto: Michael Scholten

Emmerich Die Politik spricht sich für ein System aus, mit dem Menschen kostenlos in Emmerich von Autofahrern mitgenommen werden können. Das ist fast wie Trampen, aber sicherer.

Von Vrasselt nach Elten? Aber kein Auto? Und der Bus ist zu umständlich? Und vielleicht will man ja gar kein Geld ausgeben müssen für die Fahrt? Das könnte in Zukunft vielleicht ganz einfach sein. Das Zauberwort heißt Mitfahrbank. Das Konzept gibt es in Isselburg und in Rees bereits. Und es ist ganz einfach. Es ist ähnlich wie Trampen. Nur sicherer. Und niemand muss stehen, sondern kann auf eine Mitfahrgelegenheit auf einer Bank warten. So soll es in Emmerich funktionieren.

Wer mitmachen möchte und bereit ist, Leute in seinem Auto mitzunehmen, kann sich bei der Stadt Emmerich registrieren lassen. Dann bekommt er einen Aufkleber, den er sich an den Wagen kleben kann. Das soll den Leuten, die in den Wagen einsteigen, ein Gefühl von Sicherheit geben. Das ist schließlich beim einfachen Trampen nicht der Fall. Dabei müssen die Leute darauf vertrauen, dass der Mensch, zu dem sie sich in den Wagen setzen, nichts Böses im Schilde führt. Bei der Mitfahrbank ist zumindest klar, dass derjenige, der den Wagen lenkt, im Rathaus mit seinen Daten hinterlegt ist.

Info An diesen Stellen sollen die Bänke stehen Standorte Das sind die Standorte der Mitfahrbänke. Sie werden noch mit den Ortsvorstehern abgesprochen. Emmerich Geistmarkt Elten Klosterstraße, Nähe Markt Hüthum Eltener Straße, Bushaltestelle Kirche Borghees Borgheeser Weg, ehemalige Bushaltestelle Dornick Dornicker Straße, Bushaltestelle Dorfplatz Vrasselt Dreikönige, Bushaltestelle Kindergarten Praest Raiffeisenstraße, Parkplatz Kirche Umsetzung Geplant ist das Aufstellen der Bänke und der Start des Systems im Jahr 2022

Die Verbindung zwischen Fahrer und Mitfahrer kommt zufällig zustande. Wer von A nach B möchte und keinen Wagen zur Verfügung hat, kann sich auf die Mitfahrbank in seinem Ort setzen und sein Ziel angeben. Dazu wählt er eines der Schilder aus, die sich an der Mitfahrbank befinden und klappt es aus.

So kann ein Fahrer, der am System teilnimmt, erkennen, wer da auf der Bank wohin fährt.

Wichtigin dem Zusammenhang ist Folgendes: Eine Mitnahme gibt es nur von Mitfahrbank zu Mitfahrbank, nicht bis vor die Haustür. Zudem steht es jedem Passanten frei, in ein wartendes Auto zu steigen und jedem Fahrer steht es frei, wartende Passanten mitzunehmen. Sollten Unfälle geschehen, auch mit Personenschaden, sind diese über die Kfz-Haftpflichtversicherungen der Fahrer versichert. Dabei übernimmt die Stadt keine Haftung.

Das Emmericher System sieht vor, dass von jedem Ortsteil eine Route in jeden Ortsteil und natürlich in die Innenstadt möglich ist. Gleichzeitig soll es von der Innenstadt ebenfalls in alle Richtungen gehen können.

Schließlich ist die Mitfahrbank als Ergänzung zum öffentlichen Busbetrieb vorgesehen. Also zu den Bussen der Niag und zum Bürgerbus.

Die Emmericher Politik hat der Sache am Dienstagabend in Ausschuss für Stadtentwicklung zugestimmt. 20.000 Euro soll es kosten.