Ratingen : Faire Kita in West sammelt Rohstoffe für guten Zweck

West Das Maxi Familienzentrum in West sammelt Schuhe, Brillen, Kronkorken oder alte Handys, um Rohstoffe zu sparen. Mit dem Erlös werden Projekte auf der ganzen Welt unterstützt.

() Die Kita des Maxi Familienzentrums macht ihrem Titel als Faire Kita alle Ehre. Sie startet zu den bundesweiten Aktionstagen Faire Woche (10. bis 24. September) eine Dauer-Sammelaktion. Rollcontainer im Regal des Eingangsbereichs dürfen zu den Öffnungszeiten (7 bis 18 Uhr) gefüllt werden. Die Kita sammelt unter anderem alte Schuhe, die weltweit zum kleinen Preis an bedürftige Menschen verkauft werden. Ausrangierte Brillen werden durch geprüfte Non-Profit-Organisationen, an hilfsbedürftige Sehhilfeempfänger verteilt. Der Erlös aus den gesammelten Kronkorken geht an die integrative Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung St. Raphael Haus in Oberbilk. Abgestempelte Briefmarken werden von Menschen mit Behinderung ausgeschnitten, nach Ländern sortiert und dann für den Verkauf abgepackt. Mit der Sammlung von Kunststoffdeckeln wird die Bekämpfung von Kinderlähmung unterstützt. Durch das Recycling von alten Handys werden weniger Rohstoffe aus der Republik Kongo benötigt.