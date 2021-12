Ratingen : Kinder in West folgen dem Beispiel des Heiligen Nikolaus

Kinder in West folgen dem Beispiel des Heiligen Nikolaus

Mit einem Bollerwagen voller Geschenke zogen die Kinder des Maxi-Familienzentrums zum Senioren-Mittagstisch in West. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Mit einem Bollerwagen, voll beladen mit Geschenken – den Zutaten für ein leckeres Gericht und Süßigkeiten –, zogen die Kinder des Maxi-Familienzentrums zum Senioren-Mittagstisch.

Wer sagt eigentlich, dass ein kleiner Nikolaus nicht auch eine ganze Menge Geschenke im Gepäck haben kann? Die Kinder des Maxi-Familienzentrums wussten sich jedenfalls zu helfen und luden ihren Bollerwagen bis obenhin voll, um damit beim Senioren-Mittagstisch am Maximilian-Kolbe-Platz vorzufahren.

Die Kinder folgten damit dem Beispiel des Heiligen Nikolaus. Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit gehörten zu seinem „Täterprofil“. In diesem Sinne wurde die Aktion Tat.Ort.Nikolaus getauft. Unterstützt wird sie vom Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken.

Eigentlich wollten die Kinder selbst einkaufen gehen, um den Gästen beim Senioren-Mittagstisch die Zutaten für ein leckeres Gericht zu spendieren, so wie es derzeit einmal wöchentlich von Ehrenamtlern übernommen wird. Doch Corona machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Schnell zeigte sich auch – für ein besonedres Gericht hätten es noch ein paar Euro mehr sein dürfen.

„Ich bin begeistert, wie viele Menschen sich auch in diesem Jahr wieder ganz nach dem Vorbild des heiligen Nikolaus für ihre Mitmenschen einsetzen“, sagt der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, Monsignore Georg Austen. „Bundesweit gibt es wieder über 60 ‚Tat.Orte‘, die uns bekannt sind, in denen christliche Nächstenliebe ganz praktisch gelebt wird. Es sind tolle Aktionen, mit denen die Werte, für die der Nikolaus steht, lebendig bleiben“, so Austen weiter.