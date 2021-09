Ratingen : Impfmobil kommt am Wochenende nach Breitscheid und Ratingen West

Das mobile Impfteam kommt nach Ratingen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Ratingen Das Impfmobil des Kreises Mettmann steht am Samstag, 4. September von 8 bis 18 Uhr bei Real in Breitscheid. Am Sonntag, 5. September, macht es von 11 bis 18 Uhr am Grünen See Station.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

() Mehr als 400 Menschen konnten bei mobilen Impfaktionen in den letzten Tagen in Ratingen gegen Covid-19 geimpft werden. Am kommenden Wochenende finden weitere Aktionen in Breitscheid und in Ratingen-West statt, weitere Termine folgen. Am Samstag, 4. September, steht das Impfmobil des Kreises Mettmann von 8 bis 18 Uhr bei Real in Breitscheid, An der Hoffnung. Am Sonntag, 5. September, können sich Ausflügler bei einem Schönwetterausflug ins Grüne „nebenbei“ gegen Corona schützen lassen. Das Impfmobil steht dann von 11 bis 18 Uhr am Grünen See, auf dem Gelände des Wassersportclubs Volkardey, unweit des großen Parkplatzes an der Volkardeyer Straße.

Um Menschen zu erreichen, deren Motivation, sich zu schützen, weniger stark ausgeprägt ist, bietet die Stadt Ratingen in Kooperation mit dem Impfzentrum des Kreises mobile Impfungen an zentralen Orten und an weiterführenden Schulen an. Aufgrund der späten Zulassung und Empfehlung durch die Ständige Impfkommission (Stiko) ist der Nachholbedarf bei den Zwölf- bis 18-Jährigen besonders groß. Mit den Aktionen am letzten Samstag an der Ayasofya-Moschee (mehr als 200), in Hösel (rund 90) und am 1. September im Schulzentrum West (mehr als 100) konnten auf diesem Wege in wenigen Tagen insgesamt mehr als 400 Menschen erreicht werden.

Fest terminiert sind auch bereits Impfaktionen am 14. September speziell für Schüler, die Schulen in Ratingen-Mitte besuchen, am 18. September auf der Meile des Ehrenamtes in Ratingen-Mitte, am 19. September wieder in Hösel und am 26. September erneut am Grünen See. Angestrebt sind darüber hinaus ein Angebot in Lintorf und gegebenenfalls ein weiteres in West.

Bei allen Impfaktionen können Personen ab zwölf Jahren geimpft werden. Bei Kindern und Jugendlichen kommt ausschließlich der Impfstoff von Biontech/ Pfizer zum Einsatz, der auch für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 18 Jahren zugelassen ist. Die Impfung dieser Altersgruppe wird inzwischen durch die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen. Bei Erwachsenen wird entweder der mRNA-Impfstoff von Biontech/ Pfizer oder der Vektor-Impfstoff von Johnson & Johnson verimpft. Letzterer muss nur einmal verabreicht werden. Bei Biontech/ Pfizer ist eine Zweitimpfung, aktuell nach drei Wochen, erforderlich.