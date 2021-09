Sprechstunde im Klinikum Niederberg : Wenn ambulante Schmerztherapien nicht mehr helfen

Carolin Rademacher ist Expertin für das Thema Schmerz am Helios Klinikum Niederberg. Foto: Helios Klinikum Niederberg/Michael Mutzberg/Helios

Niederberg Experten des Helios Klinikums beantworten bei einer Präsenzveranstaltung Fragen rund um das Thema Schmerz. Außerdem erklären sie, wann eine stationäre Behandlung sinnvoll ist.

(RP) Chronische Schmerzen sind weit verbreitet: Rund 23 Millionen Menschen in Deutschland leiden daran. Oftmals waren vorherige Schmerztherapien nicht oder nur kurzfristig wirksam. Die Expertin des Helios Klinikums Niederberg in Velbert beantwortet Fragen rund um das Thema Schmerz – ab sofort jeden zweiten Donnerstag im Monat. Die nächste Präsenz-Veranstaltung findet am Donnerstag, 9. September, um 10 Uhr, statt.