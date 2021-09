Ermittlungen gegen 20 Beschuldigte : Polizei entdeckt illegales Casino in vermeintlicher Gaststätte in Köln

Polizei entdeckt illegales Casino in vermeintlicher Gaststätte in Köln

Köln Ein vermeintlich „normales“ Lokal in Köln hat sich als illegales Casino herausgestellt. Die Polizei stellte bei einer Razzia 90.000 Euro Bargeld sicher und entdeckte manipulierte Spielautomaten, über die Gäste viel mehr Geld verzocken können als bei zugelassenen Geräten.

Nach einer Razzia in einem illegalen Casino wird in Köln gegen 20 Beschuldigte ermittelt. Die Männer seien bei dem Einsatz in dem Etablissement – einer vermeintlich normalen Gaststätte – angetroffen worden, sagte Kriminalhauptkommissar Alexander Kringe am Donnerstag. Es handle sich um Spieler, aber auch um den Betreiber und den Croupier, der ein Würfelspiel geleitet habe. Etwa 90.000 Euro Bargeld seien sichergestellt worden. Für einen Zugriff sei das relativ viel gewesen, erklärte Kringe.