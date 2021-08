Kultur in Kamp-Lintfort : Lyrikerkreis wagt den Neustart seiner Lesereihe

Kamp-Lintfort „Wein, Reim und mehr“ geht ab dem 17. September im „Pferdestall“ des Schirrhofs weiter. Gast ist Jungautorin Nina Meise. Das Konzept der Lesereihe des Lyrikerkreises wurde ein wenig verändert.

In diesem Beruf sei es tagtäglich ihre Aufgabe, Themen jeglicher Sparte verständlich für ihre Leser aufzubereiten. Wichtig ist der Autorin, dass sich ihre Leserschaft mit den Themen identifizieren kann und diese unmittelbar mit ihrer Alltagswelt zu tun haben. So sollen auch ihre kleinen Verse von Liebe, Kummer, Ängsten, Herzklopfen und Selbstzweifel den Weg zu ihren Zuhörern finden und deren Welt ein Stück leichter und verständlicher machen. Nina Meise hat vor wenigen Monaten ihren ersten Gedichtband „Herzensrepertoire“ herausgebracht. Dieser kann am Veranstaltungsabend mit einer persönlichen Widmung erworben werden. Nina Meise ist in Kamp-Lintfort keine Unbekannte. 2020 begleitete sie die Landesgartenschau als Pressesprecherin der Laga-GmbH.

Eine musikalische Bereicherung ist am Veranstaltungsabend der 18-jährige Jan Christopher Heßling. Der Schüler der Musikschule Kamp-Lintfort wird im Oktober sein Vollstudium an der Folkwang Universität der Künste in Essen aufnehmen. Er ist mehrfacher Preisträger bei „Jugend musiziert“ auf regionaler sowie auf Landes- und Bundesebene. Sein Talent an der Gitarre stellt er bei Konzerten, Meisterkursen und internationalen Wettbewerben unter Beweis. Das musikalische Repertoire reicht von der Renaissance bis hin zur Popmusik. In seiner Freizeit komponiert Jan Christopher erfolgreich eigene Werke, die ebenfalls mit Auszeichnungen belohnt werden. Jan Christopher Heßling wird das Publikum vor und nach der Lesung sowie in der Pause begeistern. Mit dem Untertitel zur Lesung „Locker – leicht – lustig“ möchte der Verein an die bisherigen Erfolge im Wein-Markt anknüpfen. Dazu werde nicht zuletzt Helmut Wörpel und sein Team mit einem guten Rot- und Weißwein beitragen.