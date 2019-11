Ratingen : Jugendtreff Eggerscheidt sucht den Namen eines Malers

Ratingen Der Jugendtreff Eggerscheidt startet ein Kunstpreisrätsel. Auf den beiden Ölgemälden, die sich mit zahlreichen weiteren Werken des gesuchten Künstlers in einer Ratinger Privatsammlung befinden, ist der Hafen von Stralsund zu sehen.

„Seine künstlerische Stärke beruhte eben darin, dass er momentane Stimmungen, Lichtverhältnisse, Melancholie und Heiterkeit der Seele fast unabhängig vom jeweiligen Objekt, das er malte, in Farben und Bildmotiven einzufangen verstand.“ Mit diesen Worten charakterisierte Dr. Wilhelm Gutberlet, ehemaliger Vorsitzender des Kulturkreises Hösel, die Arbeiten des am 1. September 1892 in Bonn geborenen Impressionisten, der nach einem Medizinstudium Malerei in Berlin und an der Düsseldorfer Kunstakademie studierte. Der Gesuchte lebte 35 Jahre lang in einem Fachwerkhaus in Hösel, wenn er nicht gerade auf Reisen war, um in Italien, Griechenland, Spanien oder an der Ostsee Eindrücke für seine Bilder zu sammeln.