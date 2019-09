Brauchtum : Tell Kompanie ermittelt Könige

Am Hochstand der Bruderschaft wurden in spannenden Schießwettbewerben die neuen Wilhelm Tell Kompaniekönige ermittelt. Bei etwas durchwachsenem Wetter konnte sich eine große Schar von Schützen und Freunden der Kompanie über den neuen Schülerkönig Felix Borowski freuen, als Jungkönig konnte sich Johannes Lepper behaupten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Den großen Königsvogel der Kompanie errang durch einen gekonnten Schuss im spannenden Schlusswettbewerb Hermann Langguth. Traditionskönig der Kompanie wurde Manfred Rosinski. Die Pfänderschützen des Königsvogel sind Wolfgang Menzen (Kopf), Haiko Wendel (Schwanz), Niklas Brebeck (linker Flügel), Alfred Hirschmann (rechter Flügel) und Wolfgang Gaull (Rumpf).