Sport in der Corona-Krise : Vereine sind in den Startlöchern

Ratingen Ab Montag ist wieder deutlich mehr Sport für die Mitglieder in fast allen Ratinger Vereinen möglich. Zusätzlich zum Outdoor-Angebot dürfen auch die Studios wieder öffnen. Der TV Ratingen und der TuS 08 Lintorf sind vorbereitet. Wichtig ist: Ohne Anmeldung geht es nicht.

Seit am Mittwoch Bund und Ministerpräsidenten der Länder die Lockerungen der Beschränkugen in der Coronavirus-Pandemie beschlossen haben, konnten viele Vereine sich wieder auf einen Sportbetrieb einstellen. Stellvertretend die beiden größten Vereine der Stadt, der TV Ratingen und der TuS 08 Lintorf, die sich erst auf reine Outdoor-Angebote einstellten, dann aber auch ihre Studios ab Montag wieder öffnen können. Das bedeutet rege Betriebsamkeit.

Beim TuS Lintorf gibt Vorstandsmitglied Alexander Kraus zu, dass es mit etwas mehr Vorlauf entspannter gewesen wäre. Der 45-Jährige betont aber vor allem: „Wir schaffen das, weil wir ein super Team haben. Da können wir als Vorstand nur stolz darauf sein und den Hut vor ziehen.“ Auf drei Sportanlagen bietet der TuS ab Montag seinen Mitgliedern draußen verschiedene Aktionen wie Spinning und Jumpfit, bei denen der Ausstoß der Aerosole, in denen das Virus verbreitet werden kann, höher ist als bei anderen, weniger intensiven Übungen. Zudem bietet der Klub im Drupnas-Park allen Lintorfern montags bis samstags von 9 bis 10 Uhr eine Betätigung an. Im Studio TuSfit wurden die Geräte so umgestellt, dass ausreichend Platz ist, nach Empfehlung des Landessportbundes darf nur eine Person pro zehn Quadratmeter trainieren, an einer speziellen Verordnung arbeitete die Stadt am gestrigen Freitag noch. Bis dahin gilt beim TuS: „Wir können maximal 50 Leute, die zeitversetzt kommen, trainieren lassen und haben eine komplette Einbahnstraßenregelung für die Zuströme geschaffen“, sagt Kraus. Wer trainieren will, muss sich telefonisch anmelden (siehe Info-Kasten).