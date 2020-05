Eishockey : Ab Montag können die Aliens wieder aufs Eis

Die Eishalle Am Sandbach wartet auf die Ice Aliens. Foto: Aliens

Ratingen In diesem Monat feiern die Ratinger Ice Aliens ihren 23. Gebrutstag, und bevor er endet, können sie nach jetzigem Stand auch wieder ihren Sport ausüben. In die Eishalle dürfen sie ab Montag, Kontaktsport soll ab 30. Mai möglich sein.

Die Ratinger Ice Aliens fiebern zwei Terminen entgegen: dem kommenden Montag, 11. Mai und dem Samstag, 30. Mai. Das sind die beiden Tage, die nach den Lockerungen der Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie unter anderem für den Eishockeyverein wichtig sind: Ab Montag ist der Trainingsbetrieb – unter Hygiene- und Abstandsregeln – auch in Sporthallen, und damit ebenso in der Eissporthalle, wieder erlaubt, ab 30. Mai ist zudem die Ausübung aller Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt wie eben Eishockey oder Handball in geschlossenen Räumen wieder gestattet. Ab diesem Datum sind auch Wettbewerbe im Kinder-, Jugend- und Amateurbereich wieder zulässig.