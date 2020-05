Initiative : CDU Willich will Vereinssport wieder möglich machen

CDU Willich will Vereinssport wieder möglich machen

Willich Die CDU Willich bittet den Stadtsportverband und die Verwaltung der Stadt, für die Wiederbelebung des Vereinssports in Willich eine Perspektive zu entwickeln. „Es kann nicht nur darum gehen, ausschließlich die Wiederaufnahme des kommerziellen Sports der Fußballbundesliga zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung.

Der CDU gehe es vor allem darum, mit den Sportvereinen und dem Stadtsportverband zusammen den Breitensport in Willich wieder zu ermöglichen. Das gehe nur unter Beachtung von Schutzmaßnahmen; etwa indem in der Startphase zunächst Outdoor-Sport ermöglicht werde, danach Indoor-Sport. Die Nutzung von Kabinen und Duschen solle unterbleiben.

Aufgabe der Vereine, des Stadtsportverbandes und der Stadtverwaltung sei es, dazu ein Sport- und Nutzungskonzept für die Willicher Sportplätze zu entwickeln, so die CDU. „Da viele Willicher in diesem Jahr nicht verreisen werden, wäre es schön, die Anlagen ausnahmsweise in der Zeit der Sommerferien nicht zu schließen.“