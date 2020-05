Fußball : „Es wird viele unzufriedene Vereine geben“

Ratingen Am heutigen Dienstag sollen die Fußball-Kreisligisten wie der SV Hösel zur durch die Coronavirus-Pandemie unterbrochenen Saison befragt werden. In den oberen Ligen war die Mehrheit für einen Abbruch, die Höseler glauben aber, dass sie noch Chancen auf den Aufstieg hätten, wenn die Saison fortgeführt würde.

Am heutigen Dienstag, ab 18.30 Uhr, findet eine richtungsweisende Videokonferenz statt mit dem Fußballverband Niederrhein unter Präsident Peter Frymuth und vielen dazugeschalteten Fußballvereinen. Es soll endgültig entschieden werden, wie die Saison 2019/ 2020 beendet wird. In intensiven Gesprächsrunden mit bislang knapp 150 Mannschaften aus Ober-, Landes- und Bezirksliga hat sich für Frymuth bislang ergeben: „Die Mehrheit der bisher gefragten Vereine ist für einen Abbruch der Saison.“ Doch wie sieht es die Kreisebene? Frymuth strebt an, Mitte Mai eine Entscheidung herbeizuführen. Immerhin stehen in der Regel in den meisten Klassen noch elf Spieltage aus. Zugeschaltet ist unter anderem Wolfgang Schulte, der rührige Geschäftsführer des SV Hösel. Ein exakter Kenner der Branche, seit 39 Jahren leitet der in Bochum wohnende frühere Bundesbahn-Ingenieur bereits die Geschäfte für den A-Kreisligisten vom Neuhaus.

Sein SV Hösel hat die Hinrunde als Tabellenführer abgeschlossen, aber dann einen schwachen Rückrundenstart hingelegt. In den letzten sechs Spielen gelang nur noch ein Sieg, und derzeit Platz vier ist längst nicht das, was man am Neuhaus erwartet hat. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer SC Unterbach, der vom SVH auf eigenem Gelände 3:0 bezwungen wurde. Aber das Rückspiel am Neuhaus ging 1:3 verloren, ein deutliches Zeichen, dass die Hinrundenform in einiger Entfernung liegt. Dennoch ist für Schulte nichts entschieden im Kampf um die Meisterschaft: „Die beiden oben stehenden Mannschaften, dazu Tusa 06, die hätten sich noch Punkte untereinander abgenommen. Und wir sind eigentlich stark genug, wieder eine Erfolgsserie wie in der Hinrunde hinzulegen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir den Titel geholt hätten.“ Aber nun wird wohl am „Grünen Tisch“ entschieden.