Leichtathletik : Julia Holzmann holt in Leverkusen den Titel

Ratingen Bei der Hallen-Meisterschaft in Leverkusen sichert sich Sprung-Talent Julia Holzmann Gold und Bronze, ihre Schwester Anna wird bei den Frauen Dritte im Hochsprung. Alexander Männel verpasst das Podium hauchdünn.

Drei Leichtathleten des TV Ratingen haben bei den ersten Hallen-Meisterschaften seit langer Zeit einen gelungenen Saisoneinstieg gefeiert: Julia Holzmann (Altersklasse U20), Anna Holzmann (Frauen) und Alexander Männel (U18) traten unter strengen Hygienebedingungen in der Leichtathletikhalle in Leverkusen bei den Landesmeisterschaften in ihren Paradedisziplinen an. Grund zur Freude über gute Leistungen aus dem Wintertraining heraus hatte Julia Holzmann im Dreisprung. Hier gewann sie den Titel mit einer Weite von 12,20 Metern. Bereits einen Tag später kam für sie noch die Bronzemedaille im Weitsprung (5,41 Meter) hinzu.

Männel startet dieses Jahr in der Altersklasse U18. Zum Einstieg in Leverkusen ging es für ihn erstmals über die höhere Hürdenstrecke. Nach tollen 8,61 Sekunden im Vorlauf konnte er sich im Finale noch einmal auf 8,48 Sekunden verbessern. Den dritten Platz verpasste er nur um zwei Hundertstel. Zudem ging er auf der 60-Meter-Sprintdistanz an den Start. 7,51 Sekunden sowohl im Vorlauf als auch im Finale bedeuteten am Ende Platz sechs. Im anschließenden Weitsprung kam Männel mit 5,94 Metern auf Platz fünf und sprang nur knapp an seiner bestehenden Bestleistung vorbei.