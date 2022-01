Leichtathletik, Nordrheinmeisterschaften : TSV-Athleten in guter Frühform

Leverkusen Allen voran die Siebenkampf-Riege des TSV Bayer 04 um Sophie Weißenberg und Mareike Arndt konnte sich bei den Nordrheinmeisterschaften in Szene setzen.

Zum Saisonauftakt haben sich die Athleten des TSV Bayer 04 in eigener Halle in guter Verfassung präsentiert. Bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften überzeugten allen voran die Mehrkämpferinnen aus Leverkusen . Insgesamt gingen 85 Bayer-Athleten an den Start. Läuferin Konstanze Klosterhalfen brillierte indes bei einem Meeting in den USA .

Souverän ihren Titel verteidigt hat indes Dreisprung-Vize-Europameisterin Kristin Gierisch (13,69 Meter). Im Anschluss an den Wettkampf haderte die 31-Jährige allerdings mit ihrem Anlauf und der damit verbundenen Technik. Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko war nicht zufrieden mit seinem Wettkampf. Übersprungene 2,16 Meter bedeuteten für ihn Platz zwei hinter seinem niederländischen Vereinskollegen Douwe Amels (2,19 Meter). Im Hochsprung sicherte sich Bianca Stichling (1,81 Meter) den Titel. Stabhochspringerin Katharina Bauer hatte derweil in den vergangenen Wochen mit einem Hexenschuss zu kämpfen, feierte mit übersprungenen 4,20 Metern aber einen gelungenen Saisonstart. Im Stabhochsprung der U20 gewann TSV-Talent Luke Zenker mit 5,00 Metern.

Während die Vereinskollegen und -kolleginnen in Leverkusen im Einsatz waren, lief Konstanze Klosterhalfen bei einem Meeting in US-Bundesstaat Texas zu zwei Siegen über 800 (2:07,47 Minuten) und 3000 Meter (8:39,36). „Das war sehr, sehr ordentlich, ein wirklich gelungener Saisoneinstieg“, sagte TSV-Lauftrainer Tobias Kofferschläger zur Leistung der 24-Jährigen. Weiter geht‘s für Klosterhalfen am 29. Januar in New York.