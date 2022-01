Handball, Regionalliga : Kapitän Oelze bleibt bei „interaktiv“

Alexander Oelze hat in zehn Saisonspielen 63 Tore geworfen. Foto: Ronny Rehbein

Ratingen Der Regionalligist „interaktiv Handball“ verlängert mit dem Ex-Profi und besten Torschützen Alexander Oelze um ein Jahr, ebenso mit Torwarttrainer Benjamin Karmaat, der auch für die Reserve zuständig ist.

2019 kam Alexander „Ali“ Oelze von den Rhein Vikings zur damaligen SG Ratingen, wurde vor zwei Jahren auch Kapitän des Regionalligisten, der inzwischen „interaktiv Handball“ heißt. Der ehemalige Bundesligaspieler, der über seinen neuen Verein eine Anstellung als Lehrer vermittelt bekam, ist einer der besten Angriffsspieler der Liga und führt auch in dieser Saison die interne Torschützenliste mit 63 Treffern in zehn Spielen an.