Fußball, Kreisliga A : Rot-Weiß Lintorf muss zweigleisig planen

Lintorf Rot-Weiß Lintorf weiß, dass es im Abstiegskampf der Kreisliga A hart wird, immerhin könnten bis zu sechs Mannschaften absteigen müssen. Aber der Traditionsverein will kämpfen. Am Trainerstab wird es wohl keine Änderungen geben.

Am Wochenende trugen die Kreisliga-A-Fußballer von Rot-Weiß Lintorf an der heimischen Jahnstraße ein Trainingslager aus. Und damit zeigte sich Cheftrainer Theo Momm durchaus zufrieden. „Es war doch vor der Saison schon klar, dass es nur um den Klassenerhalt gehen kann“, so der 52 Jahre alte Berufssoldat. „Dass wir jetzt nach dem Hinrundenende unten drin stecken, beunruhigt niemanden. Aber wir werden kämpfen. Wir werden alles geben, um die Kreisliga A zu halten.“ Die Rückrunde in dieser 20er-Liga beginnt am 6. Februar, der erste RWL-Gegner sind auswärts die Sportfreunde Gerresheim.