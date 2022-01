Leichtathletik : Vom Start weg in Topform

Rhein-Kreis Rhein-Kreis Neuss ist bei den in Leverkusen ausgetragenen Hallenmeisterschaften des Leichtathletik-Verbandes Nordrhein (LVN) prominent auf dem Podest vertreten.

Erfolgreicher Start in die Hallensaison: Beim ersten Wettkampf des Jahres haben die Leichtathletinnen und Leichtathleten aus dem Rhein-Kreis direkt ihre starke Form bewiesen. Von den LVN-Hallenmeisterschaften in Leverkusen kehrten sie mit zahlreichen Podest-Platzierungen und Bestleistungen zurück.

Beide Starter der DJK Novesia schafften es aufs Treppchen: Luis Schädlich (U18) siegte im Weitsprung mit einer neuen Bestleistung von 6,24 Metern. Dazu kamen beim Mehrkämpfer ein fünfter Platz im Stabhochsprung und zwei sechste Ränge im Hochsprung (1,69 Meter) und im Hürdensprint (8,90 Sekunden). Luisa Klaus (U18) sicherte sich mit 12,48 Metern die Silbermedaille im Kugelstoßen. Sogar gleich acht Titel gab es für das Team des TSV Bayer Dormagen. Allen voran Siebenkämpferin Louisa Grauvogel, die in ihren ersten Wettkampf im TSV-Trikot mit zwei Siegen über 60 Meter Hürden – mit deutscher Saisonbestleistung in 8,20 Sekunden –, im Weitsprung sowie einer Silbermedaille dank persönlicher Bestleistung von 13,62 Metern im Kugelstoßen Dormagens erfolgreichste Starterin war. „Ich bin von unserem Saisoneinstieg sehr angetan. Es waren einige Top-Resultate dabei, die unsere Chance aufzeigen auch international zu starten. Louisas Leistung beweist, dass ein Wechsel funktionieren kann, bei ihr sind zukünftig wohl Starts bei großen Meetings mit Tanja Spill möglich. Wir haben vielen Normen erzielt und generell eine starke Basis. Wir haben im Herbst viel richtig gemacht“, resümierte Stützpunkttrainer Dirk Zorn zufrieden. Tanja Spill ging direkt nach der Rückkehr aus dem DLV-Trainingslager über ihr Nebenstrecke 1500 Meter an den Start und belegte in 4:31,94 Minuten Rang zwei.