Handball : Auf Lintorfs Abwehr kommt viel Arbeit zu

Lintorfs Abwehrchef Max Strunk (Nummer 14) erlitt zuletzt eine Gehirnerschütterung, gegen die Reserve der Bergischen Panther wird er aber dennoch auflaufen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Lintorf Der TuS 08 Lintorf will seine stolze Auswärtsserie in der Verbandsliga auch bei den Bergischen Panthern II fortsetzen, immerhin ist er in fremden Hallen in dieser Saison noch unbesiegt. Gegen den entthronten Spitzenreiter ist es die letzte Chance, oben ran zu kommen.

Im Spitzenkampf der Handball-Verbandsliga ist der TuS Lintorf am Sonntagabend das berühmte „Zünglein an der Waage“. Der Tabellenfünfte weilt beim Tabellenzweiten, den Bergischen Panthern II. Gespielt wird in Wermelskirchen, Am Schwanen, 17 Uhr. Die Panther-Reserve übernahm die Tabellenspitze am dritten Spieltag durch den sicheren 25:21-Sieg beim TV Ratingen und verteidigte sie bis zum vergangenen Freitag, dem letzten Hinrundenspieltag. Da fand sie erstmals einen Bezwinger, den engsten Verfolger und neuen Spitzenreiter, den Bergischen HC II. Diese beiden Top-Teams werden aus derzeitiger Sicht auch den Meister unter sich ausmachen.

Aber die Lintorfer sind zum Rückrundenauftakt so richtig gefordert. Haben sie doch noch etwas in der Spitzengruppe zu suchen? Bei einem Sieg können sie um vier Punkte zu den Gastgebern aufschließen. Im Hinspiel waren sie chancenlos: 21:27. Bis auf das Match in Wülfrath (27:27) waren die insgesamt sieben Auswärtsspiele mit den sechs Siegen eine echte Augenweide. Man denke nur an das sensationelle 28:18 in Kettwig oder zuletzt an das 30:24 in Cronenberg, wodurch die Wuppertaler nun im Abstiegskampf angekommen sind.